Kuyuya düşen yavru kediyi AFAD kurtardı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan su kuyusuna düşen yavru kedi Aydın AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan ev sahibi AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine su kuyusunun bulunduğu bölgeye gelen AFAD ekipleri hemen çalışmalara başladı. Özel olarak hazırlanan düzenek ile su kuyusuna inen AFAD personeli yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. - AYDIN