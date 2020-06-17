Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde bir evin su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesinde bir evin su kuyusuna yavru kedi düştü. Çevredekiler, kendi imkanları ile kediyi düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye ekipleri, hilti yardımı ile kedinin düştüğü kuyunun ağzını açıp ipli merdiven yardımıyla da hayvanı bulunduğu yerden kurtardı. ve ipli merdiven yardımı ile kedinin içine girdiği kuyunun ağzını açarak, kediyi kurtardı.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Nayır, kuyuya düşen yavru kediyi tüm çabalarına rağmen düştüğü yerden çıkaramadıklarını, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Nayır, "İtfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Aradığımız gibi geldiler kediyi kuyudan çıkardılar. Kendilerine minnettarız" dedi.

İtfaiye eri Ata Önel de "Yunus Emre Mahallesinden bir ihbar geldi. Kuyuya bir kedi düştüğünü söylediler. Bizde olay yerine intikal ettik. 3-4 metre derinlikte bir kuyuya yavru kedi düşmüştü, müdahale ettik. Kuyunun ağzını açtık. İpli merdivenle indik. Ufak kediyi kurtararak bıraktık" diye konuştu.