Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.


Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153385. Sokak üzerinde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir bahçenin içerisindeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar ilk olarak kendi imkanları ile kediyi düştüğü kuyudan kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bahçeye gelen ekipler, kuyuya düşen kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı ve ardından kuyu içerisine merdiven indirildi. Merdivenden kuyu içerisine inen itfaiye memuru, kuyudaki yavru olduğu anlaşılan kediyi bir kova içerisine alarak kurtardı. Yukarıya çıkartılarak yere bırakılan yavru kedi, bir süre sonra uzaklaştı. - KONYA

Seydişehir, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zıpkınla öldürülen Vatoz balığı kıyıya vurdu
Şehre inen domuzlar, motosiklete çarptı! Olay anı kamerada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Ata tohumları 2020'de ücretsiz dağıtılacak Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:19:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]