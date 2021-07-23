Kuyuya düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen kedi kurtarıldı HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir bahçede bulunan su kuyusuna bir kaç gündür kedi sesini fark eden vatandaşlar, İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen itfaiye eri, kediyi kıyafetinin içerisine koyarak yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi, doğaya salındı.

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