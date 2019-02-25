Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı
34 dakika önce
Adana'da kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.
Adana
'da kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD
ekipleri kurtardı.
Organize Sanayi Bölgesindeki bir kanalizasyon kuyusuna düşen köpeğin sesini duyanlar AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelip kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
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