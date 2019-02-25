Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı

Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı

34 dakika önce

Adana'da kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı, System.String[]
Adana'da kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir kanalizasyon kuyusuna düşen köpeğin sesini duyanlar AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelip kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Adana, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:42:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]