Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi Alanlar mevkiisinde, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla 13 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, doğaya bırakıldı.


Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:23 Kaynak: DHA
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