Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
1 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:23 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi Alanlar mevkiisinde, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla 13 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, doğaya bırakıldı.
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