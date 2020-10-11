Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

11.10.2020 08:47

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı Çorum'un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçarası mevkiinden geçen bir vatandaş bölgede bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Yaklaşık 7 metrelik derinlikteki kuyunun içerisinde yavru köpeği frk eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Kargı Belediyesi İtfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, yaklaşık 3 gündür kuyuda olabileceği değerlendirildi. Karnı doyurulan yavru köpek daha sonra salıverildi.

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye, Çorum, Köpek, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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