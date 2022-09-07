MALATYA - Malatya 'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.