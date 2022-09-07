Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

07.09.2022 22:41

Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı Malatya'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi'nde yapımı süren Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının şantiyesinde üzeri açık bulunan rögar kuyusuna düşen yavru köpeği gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile girdiği kuyuda köpeği alarak dışarı çıkarttı.

Doğaya salınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Malatya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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