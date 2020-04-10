Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
6 saat önce
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak'taki su kuyusuna yavru köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Bir miktar su dolu olan kuyuya merdivenle inen itfaiyeci, köpeği kucağına alarak, kurtardı. Salıverilen yavru köpek, kurtarma çalışması sırasında kuyunun çevresinde bekleyen annesinin yanına koştu. İtfaiye
personeli, bu görüntüyü alkışla kutladı.
- Denizli
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:30 Kaynak: DHA
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