Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika Genel Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıİZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan metruk binanın bahçesinde bulunan kuyuya yavru köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama itfaiye grubu ekibi oldukça dar olan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek yavruları ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bergama, İtfaiye, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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