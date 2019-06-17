Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

1 saat önce

Bolu'da kuyuya düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı, System.String[]
Bolu'da kuyuya düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakmaklar Mahallesi 906 Sokak'ta iki yavru köpeğin kuyuya düştüğü ihbarını alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.
Yavru köpekler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İtfaiye aracında bulunan kafese konulan yavru köpekler, tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Bolu, İtfaiye, Güncel
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