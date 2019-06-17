Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
1 saat önce
Bolu'da kuyuya düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:21 Kaynak: AA
'da kuyuya düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çakmaklar Mahallesi 906 Sokak'ta iki yavru köpeğin kuyuya düştüğü ihbarını alan Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.
Yavru köpekler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İtfaiye aracında bulunan kafese konulan yavru köpekler, tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
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