Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

- Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı Erzincan'ın Akyazı mahallesinde kuyuya düşen üç yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı ERZİNCAN - Erzincan'ın Akyazı mahallesinde kuyuya düşen üç yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyunun içerisinde yavru köpekleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı. Ekipler daha sonra yavru köpekleri veterinere götürerek tedavilerini yaptırdıktan sonra annelerinin bulunduğu alanda doğaya bıraktılar.

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi