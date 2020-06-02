Kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı

DÜZCE'de, bir evin arkasında bulunan eski su kuyusuna düşen tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Düzce Beyciler Mahallesi'nde bir evin arkasındaki eski su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Kuyunun yanına gelen itfaiye ekipleri, kuyu içinde tilki yavrusu olduğunu fark etti. Kuyuya inen itfaiyeci, yavru tilkiyi alarak kuyudan çıkardı. Tilki daha sonra ormanlık alanda doğaya salındı.