Kuyuya düşen yavruları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kuyuya düşen yavruları itfaiye kurtardı

6 saat önce

Muğla Fethiye'de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavruları itfaiye kurtardı, System.String[]

Muğla Fethiye'de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Fethiye Bozyer Mahallesi Toruluk Caddesindeki kuyudan köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler dar su kuyusunda bulunan 4 köpek yavrusunu ip yardımı ile kurtardı. Yavru köpekler sahibine teslim edildi.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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