Son Dakika Haberleri: Kuyuya Giren İşçiler Gazdan Zehirlendi (1)

Kuyuya Giren İşçiler Gazdan Zehirlendi (1)

1 saat önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi.

Kuyuya Giren İşçiler Gazdan Zehirlendi (1), System.String[]
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi. 4 kişi hastaneye götürüldü. 1'ini durumu ağır . 1 kişi de halen kuyuda. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Görükle, Güncel
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