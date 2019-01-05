Kuyuya Giren İşçiler Gazdan Zehirlendi (1)
1 saat önce
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi.
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Görükle
Mahallesi'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi. 4 kişi hastaneye götürüldü. 1'ini durumu ağır . 1 kişi de halen kuyuda. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
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