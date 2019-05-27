Kuyuya giren yılanı itfaiye çıkardı
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, su kuyusuna giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:42 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, su kuyusuna giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bıraktı.
Nusaybin'e bağlı Kantar köyündeki su kuyusuna yılan girdiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, su kuyusundaki yılanı, ucu mandal şeklindeki demir boru yardımıyla yakalayıp çıkardı. Ekipler, yılanı doğaya bıraktı.
- Mardin
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