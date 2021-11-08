Üye Girişi
KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

08.11.2021 17:21
KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

BOLU'da, dağcılar ve doğa tutkunları ve protokol üyelerinin katılımıyla "1. Seben Kuz Deresi Kanyonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

BOLU'da, dağcılar ve doğa tutkunları ve protokol üyelerinin katılımıyla "1. Seben Kuz Deresi Kanyonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Katılımcılar, zorlu parkurda muhteşem manzara eşliğinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seben Kaymakamlığı ve Seben Belediyesi'nce ilk kez Seben Kuz Deresi Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Musasofular köyünde toplanan Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu İl Turizm ve Kültür Müdürü Hakan Doğanay, dağcılar ve doğa tutkunları, 12 kilometrelik kanyonu geçerek Solaklar Kayaevleri mevkisinde yürüyüş yaptı. 250 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, zorlu parkurda eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkardı.

Bolu İl Turizm ve Kültür Müdürü Hakan Doğanay, "Bolu denilince akla tabiat, yürüyüş yolları, göl, gölet ve treking yolları geliyor. Bizim için önemli olan yürüyüş yollarımızın herkese açık olduğunu duyurabilmek. Bunu hedefleyerek bir yürüyüş yapalım dedik. Yaklaşık 250 sporcumuzla birlikte 12 - 12.5 kilometrelik bir kanyon yürüyüşü gerçekleştirdik. Herkesin sonbaharda yürümesini tavsiye ediyoruz. Buradaki doğal zenginliği bütün doğaseverler görsün istiyoruz. Biz burayı profesyonellere de açmak istiyoruz. Burada yürüyüş yaparken aynı zamanda kanyonda ne gibi düzenlemeler yapabiliriz diye beyin cimnastiği yapıyoruz. Daha sonra bunu projelendirip bakanlığa sunacağız." dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da Bolu'nun doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Hakan Doğanay, Turizm, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:19 Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik 17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek 16:51 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı 16:21 Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
16:33 Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi         
17:17
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı         
16:51
Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı         
16:38
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı         
16:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 17:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement