KUZ DERESİ KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

BOLU'da, dağcılar ve doğa tutkunları ve protokol üyelerinin katılımıyla "1. Seben Kuz Deresi Kanyonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Katılımcılar, zorlu parkurda muhteşem manzara eşliğinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seben Kaymakamlığı ve Seben Belediyesi'nce ilk kez Seben Kuz Deresi Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Musasofular köyünde toplanan Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu İl Turizm ve Kültür Müdürü Hakan Doğanay, dağcılar ve doğa tutkunları, 12 kilometrelik kanyonu geçerek Solaklar Kayaevleri mevkisinde yürüyüş yaptı. 250 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, zorlu parkurda eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkardı.

Bolu İl Turizm ve Kültür Müdürü Hakan Doğanay, "Bolu denilince akla tabiat, yürüyüş yolları, göl, gölet ve treking yolları geliyor. Bizim için önemli olan yürüyüş yollarımızın herkese açık olduğunu duyurabilmek. Bunu hedefleyerek bir yürüyüş yapalım dedik. Yaklaşık 250 sporcumuzla birlikte 12 - 12.5 kilometrelik bir kanyon yürüyüşü gerçekleştirdik. Herkesin sonbaharda yürümesini tavsiye ediyoruz. Buradaki doğal zenginliği bütün doğaseverler görsün istiyoruz. Biz burayı profesyonellere de açmak istiyoruz. Burada yürüyüş yaparken aynı zamanda kanyonda ne gibi düzenlemeler yapabiliriz diye beyin cimnastiği yapıyoruz. Daha sonra bunu projelendirip bakanlığa sunacağız." dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da Bolu'nun doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.