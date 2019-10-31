Son Dakika Haberleri: Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar güzelliğine büründü
Son Dakika Kültür Sanat Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar güzelliğine büründü

Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar güzelliğine büründü

9 dakika önce

Giresun'da bin 800 metrelik alanda yer alan traverten grubu, şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle adeta büyülüyor.

Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar güzelliğine büründü, System.String[]

Giresun'da bin 800 metrelik alanda yer alan traverten grubu, şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle adeta büyülüyor.

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alana sahip Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor. Bin 800 metrelik alandaki traverten grubu, sonbaharda sarının birçok tonunda ağaçlarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Parkın iç kısımlarında ormandaki irili ufaklı göller ve bu göllere akan suların etrafındaki kızıllık, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların büründüğü sarı, kırmızı ve yeşil tonları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Parka gelen ziyaretçiler, ormanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen patika yollarda yürüyerek sonbaharın güzelliklerini keşfediyor.

Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü de barınıyor.

"Mavigöl, sonbaharda ayrı güzel"

Belçika'dan tatil için memleketi Giresun'a gelerek tabiat parkını gezen Rubil Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır yurt dışında yaşadığını belirterek, "Giresun ve Karadeniz'in güz mevsimini anlatmaya gerek yok, doğa harika. Ülkemiz bambaşka güzelliklere ev sahipliği yapıyor." dedi.

İş yerinden aldığı iznin sonbahara denk gelmesinin avantaja dönüştüğünü kaydeden Çolak, "Bu mevsimde Karadeniz'e, memleketime geldiğim için pişman değilim, çok güzel manzaralarla karşılaştım. Kuzalan Tabiat Parkı ve içerisindeki Mavigöl, sonbaharda ayrı güzel." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Veysel Çolak ise kentin sonbaharda sararan yapraklarla ayrı güzelliğe büründüğünü dile getirerek, "Doğa artık yeşilden sarı tonlarına geçiş yapıyor. Sonbaharda ayrı bir güzellik oluşuyor. Giresun'un tabiat parklarının yazı başka, sonbaharı başka güzel. Gezip görülecek yerler. Biz de ailemizle buraları geziyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun, Dereli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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