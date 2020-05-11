Kuzaları çalınan annelerine jandarma kavuşturdu - Son Dakika

Çalınan kuzuları annelerine jandarma kavuşturdu

Kızılcahamam'da küçükbaş hayvan çalan hırsızlar Sincan'da yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından Sincan'da yakalandı. Çalınan kuzuların annelerine kavuşma anları hoş anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi mahallesinde 09 Mayıs 2020 tarihinde adlı vatandaşa ait ağıldan 25 adet küçükbaş hayvan çalındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, M.T. ve B.N. isimli şahısların araçla hayvanları çalarak Sincan İlçesi Saraycık Mahallesinde (R.T.)'nin ağılına götürdükleri tespit edilmiştir.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs 2020 tarihinde R.T. adlı şahsın ağılında yapılan aramada 10 adet küçükbaş hayvan bulunmuş ve sahibi A.A.'ya teslim edildi.

Şüpheliler M.T., B.N. ve R.T. yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatıldı. Besiciye teslim edilen küçükbaş hayvanların kuzularının annelerine kavuşma anları ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.