Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi

02.03.2022 15:05
Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi

KAYSERİ'de eşini kaçırdığı iddiasıyla kuzeni Harun Sade'yi (27) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada Özkan Sade'ye verilen 18 yıl ile diğer 3 yakınının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu.

KAYSERİ'de eşini kaçırdığı iddiasıyla kuzeni Harun Sade'yi (27) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada Özkan Sade'ye verilen 18 yıl ile diğer 3 yakınının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme, sanıklara yine aynı cezaları verdi.

Olay, 28 Eylül 2020'de Kocasinan ilçesi, Yeşil Mahalle, Atabek Sokak'ta meydana geldi. Özkan Sade, eşini kaçırdığı iddia edilen amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sonrası Harun Sade, otomobille kaçmaya çalıştı. Özkan Sade de babası Abdülhamid, amcası Mülazım ve kuzeni Adil Sade ile birlikte başka bir otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Daha sonra boş bir arazide iki araç çarpıştı, kazada 2 otomobil de yanmaya başladı. Araçlardan inen 2 kuzen yeniden kavga etmeye başladı. Özkan Sade, pompalı tüfekle Harun Sade'ye ateş etti. Harun Sade, olay yerinde hayatını kaybetti.

'TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDIGözaltına alınıp, tutuklanan Özkan Sade ile babası Abdülhamid, amcası Mülazım ile kuzeni Adil Sade hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 8 Mart'ta görülen karar duruşmasına sanıklar Abdülhamid, Mülazım ve Adil Sade 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca aynı suçtan müebbet hapis alan Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmetti ve cezayı 18 yıla düşürdü. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sanık ve müşteki avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası davayı esastan reddederek bozdu ve yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderdi. 1'inci Ceza Dairesi, olayda 'töre saikinin' olup olmadığının araştırılmasını talep ederek, hüküm kurulmasını istedi. Bozma kararının ardından Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklara daha önce verdiği hükmü yeniden vererek, dosyayı karara bağladı. Heyet ayrıca aynı suçtan müebbet hapis alan Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmetti ve cezayı 18 yıla düşürdü. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi
Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi
Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi
YORUMLAR
500
Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldüren 4 sanığa müebbet hapis Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldüren 4 sanığa müebbet hapis Maç bitti, saha karıştı Maç bitti, saha karıştı

İstinaf Mahkemesi, Kayseri, Mahkeme, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzen cinayetinde sanıkların cezaları değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement