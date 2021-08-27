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KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI - Son Dakika

KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI

27.08.2021 15:37

İZMİT'te yaşayan Yavuz Canbulat (22), kuzeninin park ettiği aracına bıraktığı nottaki cep telefonu numarasını arayan kişinin tacizi üzerine cep telefonu uygulaması yazdı.

İZMİT'te yaşayan Yavuz Canbulat (22), kuzeninin park ettiği aracına bıraktığı nottaki cep telefonu numarasını arayan kişinin tacizi üzerine cep telefonu uygulaması yazdı. Cep telefonu numarasının paylaşılmasını önleyen uygulamada, araca bırakılan karekodu cep telefonuna okutan kişi, görüşme yapmadan hazır mesajla sürücüye ulaşıyor. Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olan Yavuz Canbulat, park eden kişilerin araçlarına bıraktığı cep telefonu numarası yerine karekod uygulamasıyla kişilerin iletişim kurmasını sağladı. Lise eğitimi sırasında mekatronik eğitimi alan, yazılım konusunda kendisini geliştiren Yavuz Canbulat, yaklaşık 9 ayda uygulamayı hazırladı.

Uygulama cep telefonlarına ücretsiz indirilebiliyor. Sürücüler uygulamanın oluşturduğu karekodu araçlarının üzerine yerleştirirken, kendilerine ulaşmak isteyen kişiler kodu okuttuğu sırada cep telefonlarına hazır bir mesaj alıyor. Sürücü, kendisine ulaşmak isteyen kişiyle görüşme yapmadan aracının başına gelerek park ettiği yerden çekiyor.

'KUZENİMİN KADIN OLDUĞUNU ANLADIKTAN SONRA TACİZ ETMEYE BAŞLADI'

Yavuz Canbulat, kuzeninin yaşadığı taciz olayından sonra uygulamayı yazmaya karar verdiğini belirterek, Kuzenimle birlikte yemek yemeye gittik. Arabamızı bir mahalle arasına park ettik. Park ettiğimiz yerdeki depoya mal geldiği için, aracın üzerindeki telefon numarasından kuzenimi aradılar. Karşı taraf kuzenimin kadın olduğunu anladıktan sonra taciz etmeye başladı. Biz aracımızı gidip, çektik. Ancak 3-4 gün boyunca taciz devam etti. Kuzenim tacizden kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Ben de bir araştırma yaptım. Bu sorunu yaşayan tek kadının kuzenim olmadığını öğrendim. Buna çözüm yolu bulmak için bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama araç sahibiyle üçüncü kişinin telefon numaralarını birbiriyle paylaşmadan iletişim kurmasını sağlıyor dedi.

'DOLANDIRICILIK VE TACİZ GİBİ OLAYLARIN YAŞANMASINI ENGELLEMEK İSTİYORUZ'

Canbulat uygulamanın çalışma şeklini şöyle anlattı

Uygulamamız araç sahiplerine bir karekod oluşturuyor. Araç sahipleri bu karekodu görülebilecek bir şekilde aracın üzerine yerleştiriyor. Üçüncü kişi park halindeki araçla ilgili bir sorun yaşadığında, karekodu okutarak uygulamayı ücretsiz şekilde indiriyor. Karekodu okuttuğu zaman üçüncü kişi ve araç sahibi, birbirlerinin telefon numaralarını görmeden güvenli bir şekilde iletişim sağlıyor. Araç sahibine gelen aramada üçüncü kişi sesli veya yazılı bir gönderi yapamıyor. İki taraf da hazır mesajlarla iletişim sağlıyor. Bizim buradaki asıl amacımız, araç sahibi ile üçüncü kişinin kişisel bilgilerini birbiriyle paylaşmadan iletişim kurmasını sağlamak. Bu şekilde dolandırıcılık ve taciz gibi olayların yaşanmasını engellemek istiyoruz.

KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI
KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI
KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI
KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI

Kocaeli Üniversitesi, Adalet, Taciz, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUZENİ TACİZE UĞRAYINCA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAREKODLU UYGULAMA YAZDI - Son Dakika


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