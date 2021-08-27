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Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü - Son Dakika

Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü

27.08.2021 17:30

İzmit'te yaşayan Yavuz Canbulat, bir kişinin park halindeki araca bırakılan numarayı arayarak kuzenini taciz etmesi üzerine bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Cep telefonu numarasının paylaşılmasını engelleyen uygulama ile araca bırakılan karekodu cep telefonuna okutan kişi, görüşme yapmadan hazır mesajla sürücüye ulaşabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olan Yavuz Canbulat (22), park eden kişilerin araçlarına bıraktığı cep telefonu numarası yerine karekod uygulamasıyla kişilerin iletişim kurmasını sağladı. Lise eğitimi sırasında mekatronik eğitimi alan, yazılım konusunda kendisini geliştiren Yavuz Canbulat, yaklaşık 9 ayda uygulamayı hazırladı.

KODU OKUTTUĞU SIRADA SÜRÜCÜYE HAZIR BİR MESAJ GİDİYOR

Uygulama cep telefonlarına ücretsiz indirilebiliyor. Sürücüler uygulamanın oluşturduğu karekodu araçlarının üzerine yerleştirirken, kendilerine ulaşmak isteyen kişiler kodu okuttuğu sırada cep telefonlarına hazır bir mesaj alıyor. Sürücü, kendisine ulaşmak isteyen kişiyle görüşme yapmadan aracının başına gelerek park ettiği yerden çekiyor.

Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı

"TACİZDEN KURTULMAK İÇİN NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI"

Yavuz Canbulat, kuzeninin yaşadığı taciz olayından sonra uygulamayı yazmaya karar verdiğini belirterek, "Kuzenimle birlikte yemek yemeye gittik. Arabamızı bir mahalle arasına park ettik. Park ettiğimiz yerdeki depoya mal geldiği için, aracın üzerindeki telefon numarasından kuzenimi aradılar. Karşı taraf kuzenimin kadın olduğunu anladıktan sonra taciz etmeye başladı. Biz aracımızı gidip, çektik. Ancak 3-4 gün boyunca taciz devam etti. Kuzenim tacizden kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Ben de bir araştırma yaptım. Bu sorunu yaşayan tek kadının kuzenim olmadığını öğrendim. Buna çözüm yolu bulmak için bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama araç sahibiyle üçüncü kişinin telefon numaralarını birbiriyle paylaşmadan iletişim kurmasını sağlıyor" dedi.

Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı

"KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI ENGELLENİYOR"

Canbulat uygulamanın çalışma şeklini şöyle anlattı:

"Uygulamamız araç sahiplerine bir karekod oluşturuyor. Araç sahipleri bu karekodu görülebilecek bir şekilde aracın üzerine yerleştiriyor. Üçüncü kişi park halindeki araçla ilgili bir sorun yaşadığında, karekodu okutarak uygulamayı ücretsiz şekilde indiriyor. Karekodu okuttuğu zaman üçüncü kişi ve araç sahibi, birbirlerinin telefon numaralarını görmeden güvenli bir şekilde iletişim sağlıyor. Araç sahibine gelen aramada üçüncü kişi sesli veya yazılı bir gönderi yapamıyor. İki taraf da hazır mesajlarla iletişim sağlıyor. Bizim buradaki asıl amacımız, araç sahibi ile üçüncü kişinin kişisel bilgilerini birbiriyle paylaşmadan iletişim kurmasını sağlamak. Bu şekilde dolandırıcılık ve taciz gibi olayların yaşanmasını engellemek istiyoruz."

Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü

Kocaeli Üniversitesi, Adalet, Taciz, Lise, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü - Son Dakika Ekonomi


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