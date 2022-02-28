Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika
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Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü

28.02.2022 09:26
Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü

Elazığ'da tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay dün, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altlı üstlü aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.'yi karnından ve göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı. Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.'nin bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Karnından ve göğsünden bıçaklanan M.C., Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü

YORUMLAR
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Elazığ, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika
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