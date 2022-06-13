Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu - Son Dakika
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Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu

13.06.2022 10:15

Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu Adana'da anne ve babasının yanında kuzeni tarafından başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden şahsın ailesi organlarını bağışlayınca 6 kişiye hayat oldu Baba Veysel Caymaz: "İnsanlara faydalı olmak...

Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu

Adana'da anne ve babasının yanında kuzeni tarafından başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden şahsın ailesi organlarını bağışlayınca 6 kişiye hayat oldu

Baba Veysel Caymaz:

"İnsanlara faydalı olmak için oğlumun organlarını bağışladık"

ADANA - Adana'da anne ve babasının yanında kuzeni tarafından başındın vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden şahsın ailesi organlarını bağışlayınca 6 kişiye hayat oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran günü H.C. saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz'ın evine gitti. H.C bir süre içeride oturduktan sonra kuzeni Samet Caymaz'ı babası Veysel Caymaz ve annesinin yanında başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı. Samet'in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Samet'in dün yaşam mücadelesini kaybetti. Anne ve baba gözlerinin önüne vurulan çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Samet Caymaz'ın iki böbreği, kara ve akciğeri, kalbi ile gözleri alınarak 6 kişiye hayat verdi. Baba Caymaz, yeğeninin sabaha karşı eve geldiğini biraz oturduktan sonra gider gibi yapıp oğlunu kafasından vurduğunu ve kaçtığını kendisinin peşinden gittiğini ancak yakalayamadığını polisi aradığını daha sonra şahsı polisin yakaladığını söyledi. Baba Caymaz, oğlunun hastanede hayatını kaybettiğini insanlara bir faydası olması için organlarını bağışladığını belirterek, "Benim oğlum öldü ancak organları birilerine hayat versin istedik" dedi.

Caymaz'ın organları bağışlandıktan sonra dün Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu
Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu

YORUMLAR
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Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı Kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzeni tarafından öldürüldü, organları 6 kişiye umut oldu - Son Dakika
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