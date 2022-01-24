Kuzeni ve arkadaşları tarafından fuhşa zorlandığını öne sürüp, börekçiye sığındı - Son Dakika

ANKARA'dan kente ablasının yanına gelen Z.H. (15) kuzeni İlknur D. (23) ile arkadaşları Ömer Y. (25) ve Mehmet K. (26) tarafından alıkonulduğunu, silahla tehdit edilip fuhşa zorlandığını öne sürdü. Z.H., sığındığı börekçiden polisi arayarak yardım istedi.

Ankara'dan ablasının yanına gelen Z.H., telefonda görüştüğü kuzeni İlknur D.'nin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kuzeniyle birlikte kalan Z.H., yeniden ablasının evine dönmek istedi. İddiaya göre, İlknur D., Z.H.'ye fuhuş teklifinde bulundu. Z.H. teklifi kabul etmeyince kuzeninin arkadaşları Ömer Y. ile Mehmet K. tarafından tabancayla tehdit edildi. Z.H., önceki geceyi İlknur D. ve Ömer Y. ile Mehmet K'nin de olduğu 6 erkekle aynı evde geçirdi.

İHBAR YAPILAN EVE BASKINDün sabah saatlerinde uyanan Z.H., evdekilerin uyuduğunu görünce dışarı çıkıp, mahalledeki bir börekçiye sığındı. Telefonu da olmayan Z.H., iki gündür fuhuş yapması için alıkonulduğunu ve silahla tehdit edildiğini öne sürdü. Börekçinin telefonuyla polisi arayan Z.H., yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, Z.H.'nin alıkonulduğunu söylediği eve baskın yaptı. Polis, İlknur D. ile 2 erkek arkadaşını gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.SERBEST BIRAKILDILAR Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Z.H., ifadesinde; 12 gün boyunca fuhuş yapması için tehdit edildiğini, evden çıkmadan önceki gece verdikleri içeceği içtikten sonra fenalaştığını iddia etti. Polis merkezine götürülen şüpheliler ise suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.