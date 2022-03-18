Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı - Son Dakika
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Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı

18.03.2022 13:29
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan Turan Avcı (47), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan Turan Avcı (47), hayatını kaybetti. Turan Avcı'nın, amcasının oğlu Burhan Avcı ile geçirdiği kaza sonrası panikle araçtan inip, karşıya geçmek için koşmaya başladığı, engel olmak isteyen kuzeninin ise tutamadığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Körfez Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burhan Avcı yönetimindeki 34 TH 2074 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen TIR çarptı. Otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarptı. Kuzen Turan Avcı, kaza sonrası panikle araçtan inerek, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücü Burhan Avcı, yolda araç çarpacağı riski nedeniyle kuzenini tutarak, izin vermedi. Kuzeninin elinden kurtulan Turan Avcı'ya, yolun karşına koşarken, A.A.'nın kullandığı 41 AHF 015 plakalı TIR çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR'ın altında kalan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan Avcı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Yol, kaza nedeniyle bir süre kapanırken, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. TIR sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burhan Avcı ile amcasının oğlu Turan Avcı'nın İstanbul'da yaşadığı, inşaatla uğraştıkları ve İzmit'e aldıkları iş için gittikleri öğrenildi.


Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
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Tragger, Kocaeli, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenine rağmen karşı yola koşarak geçmek isterken TIR'ın altında kaldı - Son Dakika


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