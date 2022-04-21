Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

21.04.2022 20:53
Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kuzeni Ali D. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Ramazan Dağ (55) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kuzeni Ali D. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Ramazan Dağ (55) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Ali D.(55) ile Ramazan Dağ, Devler Mevkisinde hayvan otlattıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda Ali D., Ramazan Dağ'ın başına av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ali. D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi 2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ramazan Dağ, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:10:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement