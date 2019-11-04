Kuzenini başına tuğla vurarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kırklareli'nde 11 yaşındaki kuzeninin başına tuğla vurarak öldürdüğü belirlenen sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kuzeni Zeynep Esin'i metruk binada başına tuğla vurarak öldüren sanık Kerem Solako (26) hakkında Cumhuriyet Savcısı Halis İpek tarafından hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen Solako'nun, babasıyla tartışmasının ardından çok sayıda hap kullandığı, alkol aldığı, ve aranma kaydı bulunması nedeniyle dikkat çekmemek için bakkala giderken kuzeni Zeynep Esin'i yanına çağırdığını anlattığı yer alıyor.

İlaç ve alkolün etkisiyle eşi zannettiği Zeynep Esin'e boşanma evraklarıyla ilgili bir şeyler sorduğunu anlattığı belirtilen iddianamede Solako'nun ifadesinde "Hatırladığım kadarıyla mahallede dolaşırken Zeynep Esin'i gördüm. Aranmam olduğu için polisler beni tek gezerken görmesin diye Zeynep'e 'gel içki alalım' dedim. Zeynep ile birlikte kaynanamın evine doğru gittik. İlaç ve alkolün etkisiyle hatırladığım kadarıyla ben Zeynep'i eşim sandığım için boşanma evraklarına ilişkin bir şeyler söyledim. 'Çocuğumuz var niye böyle yapıyorsun?' dedim. Eşim sandığım için Zeynep'i ittirdim. Yere düşüp kafasını yere çarptı. Ben kesinlikle kafasına tuğla ile vurmadım. Sadece ittim yere düştü. Yürüyerek çok uzak bir yere gittiğimizi hatırlamıyorum. Yüzünde kan görünce korktum ve kaçtım. Mahalleye gittiğimde bizim evin kapısında polisler beni hırsızlık yaptığımı söyleyerek yakaladılar." dediği aktarılıyor.

İfadedeki çelişki değerlendirmeye yansıdı

Öte yandan iddianamenin sonuç ve savcılık değerlendirme bölümünde ise Zeynep Esin'in metruk binanın bahçesinde cesede yakın konumda üzerinde çokça kan lekesi bulunan tuğla benzeri taşların bulunduğu belirtiliyor.

Esin'in otopsi raporunda ise kafa ve yüz travmasına bağlı beyin kanaması, yüz kemiklerinde ağız boşluğuyla irtibatlı çok parçalı kırık ve alt solunum yolunda kan birikmesiyle solunum yetmezliği sonucu öldüğü yer alıyor.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen zanlı, 11 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Olay

Kırklareli'nde Zeynep Esin'in 28 Mart tarihinde eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış, başvurunun ardından 7 saat süren arama çalışmalarında çocuğun evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk binada başına tuğla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olaya ilişkin kuzeni Kerem Solako, gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.