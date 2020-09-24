Kuzenini bıçakla öldüren hurdacının akıl ve ruh sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika

Kuzenini bıçakla öldüren hurdacının akıl ve ruh sağlığı raporu bekleniyor

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna'yı (23) bıçaklayarak, öldüren hurdacı Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Kuzenini bıçakla öldüren hurdacının akıl ve ruh sağlığı raporu bekleniyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna'yı (23) bıçaklayarak, öldüren hurdacı Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada duyduğu seslerin kuzenini öldürmesini söylediğini anlatan Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için talep edilen raporun beklenmesine karar verildi.

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında, 17 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak, öldürdü. Devrek Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olan Kanar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde, beraber hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vahdet Kanar, içinden bir sesin, Vedat Tuna'yı öldürmesini söylediğini kaydetti. Kanar hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Vahdet Kanar ve avukatları yer aldı. Mahkeme heyeti, Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Zonguldak Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Zonguldak, Devrek, Vahdet, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenini bıçakla öldüren hurdacının akıl ve ruh sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika

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