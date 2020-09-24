Kuzenini bıçakla öldüren hurdacının akıl ve ruh sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna'yı (23) bıçaklayarak, öldüren hurdacı Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada duyduğu seslerin kuzenini öldürmesini söylediğini anlatan Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için talep edilen raporun beklenmesine karar verildi.

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında, 17 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak, öldürdü. Devrek Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olan Kanar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde, beraber hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vahdet Kanar, içinden bir sesin, Vedat Tuna'yı öldürmesini söylediğini kaydetti. Kanar hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.