Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ballar Burmageçit mevkisinde dün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin çevredekiler tarafından fındık bahçesinde bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika