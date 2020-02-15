Kuzenini bıçaklayarak öldüren hurdacı: 'Sesler öldür dedi, ben de öldürdüm' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzenini bıçaklayarak öldüren hurdacı: 'Sesler öldür dedi, ben de öldürdüm' - Son Dakika

Kuzenini bıçaklayarak öldüren hurdacı: 'Sesler öldür dedi, ben de öldürdüm'

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, tartıştığı kuzeni Vedat Tuna'yı(23) bıçaklayarak öldüren Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kuzenini bıçaklayarak öldüren hurdacı: 'Sesler öldür dedi, ben de öldürdüm', System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, tartıştığı kuzeni Vedat Tuna'yı(23) bıçaklayarak öldüren Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kanar, duyduğu seslerin kuzenini öldürmesini söylediğini anlatarak, "Sesler öldür dedi. Ben de öldürdüm" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2019 günü ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.

Savcılıkta verdiği ifadesinde birlikte hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Kanar, "İçimden bir ses, kuzenimi öldürmemi istedi. Belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Vedat üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayın etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna'nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. Sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırtına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum" dedi. Tutuklanan Kanar hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Vahdet Kanar, savcılıktaki ifadesini tekrarlayarak, "Sesler öldür dedi. Ben de öldürdüm" dedi. Mahkeme, Vahdet Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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