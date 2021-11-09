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Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

09.11.2021 12:52
Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 5 Kasım Cuma günü Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık tarlasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Ali Kemal Bayır'ın birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Ö.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. - KOCAELİ

Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Jandarma, Kocaeli, Kasım, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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