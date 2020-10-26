Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı - Son Dakika

Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı

26.10.2020 07:09
Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı, System.String[]

Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı İZMİR'in Konak ilçesinde, Mesut E. (24) kendisi ile konuşmaya gelen kuzeni Muammer E.'yi (45) bıçaklayıp pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
İZMİR'in Konak ilçesinde, Mesut E. (24) kendisi ile konuşmaya gelen kuzeni Muammer E.'yi (45) bıçaklayıp pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası Muammer E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mesut E.'nin evine giderek duş aldığı ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer E. aralarında husumet bulunan Mesut E. ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında evde başlayan sözlü tartışma sokakta devam etti. Gerginliğin artması ile Mesut E., Muammer E.'yi kalça kısmından bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, Mesut E. bu kez pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmalar isabet eden Muammer E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Muammer E.'yi ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EVE GİDİP DUŞ ALDI
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada, Muammer E.'yi hem bıçaklayarak hem de pompalı tüfekle vurarak yaralayan kişinin Mesut E. olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, Mesut E.'nin evine giden ekipler, şüpheliyi evden çıktığı sırada yakaladı. Şüphelinin olayda yüzüne ve üstüne kan sıçraması sonucu eve giderek duş aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mesut E., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pompalı Tüfek, Polis, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan işgalinden kurtarıldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaştı Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaştı         
22:55
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı         
16:07
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 07:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei