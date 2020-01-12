Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli, yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli, yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika

Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli, yurt dışına kaçarken yakalandı

6 saat önce

Konya'da borcunu ödemediği iddiasıyla Suriye uyruklu kuzenini bıçakla yaraladıktan sonra yurt dışına kaçmak üzere yola çıkan şüpheli, Adana'da yakalandı.

Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli, yurt dışına kaçarken yakalandı, System.String[]

Konya'da borcunu ödemediği iddiasıyla Suriye uyruklu kuzenini bıçakla yaraladıktan sonra yurt dışına kaçmak üzere yola çıkan şüpheli, Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet el-Osman (28), merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde bıçakla yaralandıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet el-Osman'ı bıçaklayan şüphelinin, teyzesinin oğlu Hüsam el-İsa (21) olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin yurt dışına çıkmak üzere Gaziantep'e doğru gittiğini tespit etti. Şüpheli, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı.

Konya'ya getirilen şüphelinin ifadesinde, kuzeninin kendisine borcu olduğunu, ödemediği için aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Hüsam el-İsa, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan göğsünden yaralanan Ahmet el-Osman'ın tedavisi sürüyor.

Numune Hastanesi, Suriye, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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