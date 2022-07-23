İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti

23.07.2022 11:48

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. ile arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi. Yaşanan tartışma esnasında Y.G., kuzeni Muhammet Geyve'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde iddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.G.'yi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor 'Yüksek sesle konuşma' kavgasında kuzenini kalbinden bıçaklayan şahıs aranıyor Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü
Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, Geyve, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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