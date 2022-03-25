Kuzenini küfrettiği için öldürmüş - Son Dakika
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Kuzenini küfrettiği için öldürmüş

25.03.2022 11:37

ANKARA'da, yol kenarında cesedi bulunan Şükrü Kerekli'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

ANKARA'da, yol kenarında cesedi bulunan Şükrü Kerekli'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Doğan'ın, kuzenini küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şükrü Kerekli, 3 gün önce Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kerekli'nin araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Takibe alının aracın sürücüsü Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu kabul eden Doğan, kuzeni Kerekli'yi, kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Doğan'ın, olay gecesi kuzeninin evine misafirliğe gittiği, burada alkol alan ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Doğan'ın, kendisini otomobiliyle evine bırakan Kerekli ile tartışmaya devam ettiği, bu sırada kendisine küfrettiğini iddia ettiği Kerekli'yi direksiyonda bıçaklayıp, cesedini de yol kenarına attığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş

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Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış Son dakika: Kuzenini öldürüp yok kenarına atan kişi tutuklandı Son dakika: Kuzenini öldürüp yok kenarına atan kişi tutuklandı

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Kaynak: DHA

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