Kuzenini küfrettiği için öldürmüş - Son Dakika
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Kuzenini küfrettiği için öldürmüş

25.03.2022 17:17

Şükrü Kerekli'nin, kuzeni Özgür Taylan Doğan tarafından öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şükrü Kerekli'nin, kuzeni Özgür Taylan Doğan tarafından öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüde Doğan'ın direksiyon başında bıçakladığı Kerekli'yi araçtan indirip, yol kenarına bıraktığı görüldü. Doğan'ın daha sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığı yer aldı. Görgü tanığı Zeki Küçükayan, "Sesler üzerine aşağıya indim, kanlar içinde yatıyordu. Ambulans geldi sağlık ekipleri müdahale etti; fakat vefat etmişti. Arabada tartışıp bıçaklamış" dedi.

Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş
Kuzenini küfrettiği için öldürmüş

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Kaynak: DHA

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