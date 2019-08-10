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Kuzenini öldüren zanlı ormanlık alanda yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, husumetli olduğu amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı av tüfeği ile vurarak öldüren İsmail Kazak, saklandığı ormanlık alanda jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kuzenini öldüren zanlı ormanlık alanda yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, husumetli olduğu amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı av tüfeği ile vurarak öldüren İsmail Kazak, saklandığı ormanlık alanda jandarma operasyonuyla yakalandı.
Olay, 7 Ağustos akşamı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kazak otomobili ile, traktörüyle tarlasından evine giden amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ın yolunu kesti. Otomobilinden inip, traktördeki kuzenine av tüfeği ile açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Kazak'ın cansız bedeni yol kenarına düşerken, traktör devrildi. İsmail Kazak ise otomobiliyle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiği belirlenen Kazak, Çayyaka Mahallesi'nde toprağa verildi.
ORMANDA YAKALANDI
Kaçan İsmail Kazak'ın yakalanması için ise Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı araştırmalar sonunda şüphelinin Deydinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma düzenlediği operasyonla şüpheliyi cinayetten 3 gün sonra olayda kullandığı tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
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