Kuzenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bartın'da aralarında husumet olduğu iddiasıyla dayısının oğlunu öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da aralarında husumet olduğu iddiasıyla dayısının oğlunu öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bartın Gözpınar köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre Şenol Ş. daha önce yaşanan bir olaydan dolayı aralarında husumet bulunan dayısının oğlu Hakkı Yıldız ile köy kahvesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Şenol Ş., belinden çıkarttığı tabancası ile Yıldız'a 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde yere yığılan Yıldız'a köylülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından, göğsünden ve ayağından yaralanan Hakkı Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra kayıplara karışan ve jandarma tarafından yapılan geniş çaplı arama sonrası yakalanan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

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