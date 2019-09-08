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Kuzenini öldürmeden önce sosyal medyada görüntüsünü çekmiş

1 saat önce

Kuzenini öldürmeden önce sosyal medyada görüntüsünü çekmiş İstanbul'da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip dua eden gencin, onu öldürmeden 15 dakika önce cep telefonu ile görüntüsünü çektiği ortaya çıktıADANA - İstanbul'da 35 liralık gül...

Kuzenini öldürmeden önce sosyal medyada görüntüsünü çekmiş

İstanbul'da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip dua eden gencin, onu öldürmeden 15 dakika önce cep telefonu ile görüntüsünü çektiği ortaya çıktı

ADANA - İstanbul'da 35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip dua eden gencin, onu öldürmeden 15 dakika önce cep telefonu ile görüntüsünü çektiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, dayı-hala oğlu Halil Çakar ile Mehmet Budan çiçek satmak için gittikleri İstanbul'da bir kişiyle görüştü. İki kuzen aynı kişiye gülü satmak istedi ancak vatandaş 35 lira vererek gülü Mehmet Budan'dan aldı. Bunun üzerine Çakar, "O gülü ben satacaktım para benim hakkım, çabuk parayı bana ver" dedi. Ancak Budan, "Gülü ben sattım adam benden aldı parayı veremem" dedi. Bunun üzerine Çakar ile Budan arasında kavga başladı. Kavgada, Budan yanında bulunan maket bıçak ile Çakar'ı bıçakladı. Budan, kuzeni kanlar içinde kalınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de "Baliciler önümüzü kesti bizden para istediler vermeyince Halil Çakar'ı bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Daha sonra Budan ambulans ile Çakar'ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ameliyata alınan Çakar bir süre sonra hayatını kaybetti.

İstanbul polisi de katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Çakar'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp Adana'ya getirilerek 1 Eylül günü Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından şoka giren Budan, otostop çekerek Adana'ya dönmeye karar verdi. 3 Eylül'de Adana'ya gelen Budan, Çakar'ın mezarına gitti. Budan, Çakar'ın mezarı başında önce dua etti. Budan daha sonra da öldürdüğü kuzenine seslenerek şunlar söylemişti:

"Böyle olmasını kimse istemezdi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa helal olsun sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol" dedi. Bu anlar Budan'ın arkadaşları tarafından da kayıt altına alındı.

Budan kuzeninin mezarını görünce vicdan yapıp teslim olmaya gitti. Mezarlıktan çıkan Budan polis merkezine giderek İstanbul'da kuzenini öldürdüğünü, mezarına gidip dua edince vicdan yaptığını, teslim olduğunu söyledi. İfadesi alınan Budan, daha sonra adliyeye sevk edildi. Budan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Budan'ın kuzenini öldürmeden 15 dakika önce çiçek sattıkları Beyoğlu'nda onu cep telefonu ile görüntülediği de ortaya çıktı. Budan görüntü çekerken Çakar'ın ise görüntüdeki binaların kendisinin olduğunu söylüyor.

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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