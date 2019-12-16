Kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

Kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis

6 saat önce

ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan kavgada, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Fidan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis, System.String[]

ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan kavgada, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Fidan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında son sözü sorulan Fidan, "Pişmanım. Olmasaydı iyiydi" dedi.

Olay, 28 Mayıs'ta, Korkuteli ilçesindeki Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan Ali Fidan ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali Fidan, iddiaya göre, kuzenine "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali Fidan ardından Kadir Fidan'a av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ali Fidan ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ali Fidan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ali Fidan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Ali Fidan, amcasının oğlu Kadir Fidan'ın, ninesi ile üvey annesine iftiralarda bulunup, kendisine de ağır küfürler ettiğini, amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu öne sürdü. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, iddianamede belirtildiği gibi sanığın 'haksız tahrik altında kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, duruşmanın sona erdirileceğini söyleyerek, sanığa son sözünü sordu. Yaşananlardan pişman olduğunu belirten Ali Fidan, "Olmasaydı iyiydi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Fidan'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun ağır tahrik altında işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 18 yıla indirdi. 'Pişmanlık' indiriminde de bulunan heyet, tutuklu sanık Ali Fidan'ı 15 yıl hapse mahkum etti.


Ali Fidan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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