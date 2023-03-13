Kuzen cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kuzen cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

13.03.2023 15:38

İZMİT'te kavga ettiği kuzeni Işık Filiz'i (58) tabanca ile vurarak öldüren Metin Akar adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te kavga ettiği kuzeni Işık Filiz'i (58) tabanca ile vurarak öldüren Metin Akar adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Doğan Mahallesi 8'inci Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Metin Akar, iki gün önce kavga ettiği yan komşusu olan kuzeni Işık Filiz'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş eden Metin Akar, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Işık Filiz, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, dün akşam saatlerinde Metin Akar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Işık Filiz'in 2 gün önce Metin Akar'ın yeğeni B.A. ile annesini darbettiği, bu nedenle şüpheli ile kavga ettikleri öğrenildi. Filiz'in olaydan kısa bir süre önce de kürek ile B.A.'nın evinin camlarını kırdığı, Metin Akar'ın kuzeni Filiz'i bu olayın ardından öldürdüğü iddia edildi.Emniyette işlemleri tamamlanan Metin Akar, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Akar adliyeye girerken, "Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta" diye bağırdı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kuzen cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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