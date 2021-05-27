Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; arkadaşı da öldü - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Ali Kılıç'ın iki gün önce gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ölen Sercan Kılıç'ın ardından olayda ağır yaralanan arkadaşı Ferdi Gebedek (36) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta iki gün önce meydana gelen olayda Ali Kılıç, otomobilde seyir halindeyken kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Gebedek ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ya da 2 el ateş eden Ali Kılıç, polis tarafından yakalandı. Mermilerin isabet etmediği eşi N.K., komşusuna kaçarak kurtuldu.Ferdi Gebedek de tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti. Ali Kılıç ise dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.