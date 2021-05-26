ZONGULDAK'ta kuzeni Sercan K.'yı(36) öldüren, arkadaşı Ferdi G.'yi(36) ağır yaralayan Ali K., adliyeye sevk edildi. Ali K. ifadesinde eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak için bir araya geldiği Ferdi G. ve Sercan K.y'ı söyledikleri sözler nedeniyle başlarına ateş ederek vurduğunu, eşinin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Sercan Kılıç ile Ferdi G., otomobil içinde silahlı saldırıya uğradı. Sercan K. olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Ferdi G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ali K., 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ya iki el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği N.K., komşusuna kaçarak kurtuldu. Ardından yakındaki evin bahçesine kaçan Ali K., polis tarafından yakalandı.

OTOMOBİLDE GİDERKEN ARKADAŞI VE KUZENİNE SIKTI

Ali K., ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığı yönünde çıkan iddialar üzerine arkadaşı olan Ferdi G.'nin iş yerine gittiğini söyledi. Ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlatan Ali K., telefon ederek çağırdığı kuzeni Sercan K.'yı da araca aldıklarını ifade etti. Ferdi G.'nin aldatma olayını doğrular konuşmaları ve Sercan'ın da gülmesi üzerine kendini kaybettiğini belirten Ali K., arka koltukta oturduğu sırada aracı kullanan Ferdi'ye ardından ise Sercan'a ateş ettiğini anlattı. Aracın duvara çarparak durduğunu kaydeden Ali K., yakınlardaki evine gittiğini ve ateş ettiği eşinin kaçtığını söyledi.

Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.