Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:51 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınkaya
Mahallesi, Ali Çetinkaya
Sokak'ta İ.K. ile amcasının oğlu Savaş K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. otomobilinden çıkarttığı pompalı tüfekle Savaş K'ya ateş ederek yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi.
Zanlı pompalı tüfekle Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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