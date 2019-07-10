Son Dakika Haberleri: Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu
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Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.

Samsun, Bafra, Güncel
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınkaya Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokak'ta İ.K. ile amcasının oğlu Savaş K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. otomobilinden çıkarttığı pompalı tüfekle Savaş K'ya ateş ederek yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı pompalı tüfekle Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:51 Kaynak: AA
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