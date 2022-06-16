Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa B., evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu 1 çocuk babası Battal Kılınç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA

İlhanlı Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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