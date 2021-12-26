Kuzenini tabancayla yaralayıp evini ateşe veren kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde vatandaşlar boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Sait Benli olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Benli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KUZENİNİ TABANCA İLE YARALAYARAK KAÇMIŞTI

Ölü bulunan Benli'nin, 6 Aralık'ta aynı köyde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe vererek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Benli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.