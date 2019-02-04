Son Dakika Haberleri: Kuzenini Vuran Şüpheli, Polise Teslim Oldu

Kuzenini Vuran Şüpheli, Polise Teslim Oldu

2 saat önce

Adıyaman'da yolda karşılaştığı kuzenini silahla vuran şüpheli, olay yerinde polise teslim oldu.

Kuzenini Vuran Şüpheli, Polise Teslim Oldu, System.String[]
Adıyaman'da yolda karşılaştığı kuzenini silahla vuran şüpheli, olay yerinde polise teslim oldu.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda karşılaşan Mahmut Eldemir ile halasının oğlu Tayfun E. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tayfun E. belindeki silahı çıkartarak halasının oğluna ateş etti. Bacağından yaralanan Mahmut Eldemir'i gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Şüpheli Tayfun E. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Polis, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa
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