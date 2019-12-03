Kuzeninin karaciğeriyle şifa bulan genç kız üniversiteye devam ediyor

Erzurum'da karaciğer yetmezliği nedeniyle acil nakil gereken ve halasının oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla şifa bulan 21 yaşındaki Sümeyye Çakar, hayali olan üniversiteye gitmenin mutluluğunu da yaşıyor.



Erzurum'da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Çakar, lise son sınıftayken omuz ağrısı ve kaşıntı şikayetleri üzerine kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.



Şikayetlerinin ilerlemesiyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine müracaat eden Çakar'ın karaciğerinde alveolar kisti tespit edildi.

Bunun üzerine ailesi ve yakınları, Çakar'a karaciğerinden parça verebilmek için tetkik yaptırdı.

Karaciğerin nakle uygun görülmesi üzerine, Çakar'ın halasının oğlu 27 yaşındaki Fevzi Polat'tan alınan karaciğer dokusu, hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Çakar'a başarıyla nakledildi.

Kuzeni sayesinde sağlığına kavuşan Çakar, rahatsızlığı döneminde ara verdiği ve hayali olan üniversite eğitimine devam etmenin de mutluluğunu yaşıyor.



Hastaneye kontrole gelen Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce hafif başlayan omuz ağrılarım, bazen şiddetleniyordu, sonra uzun süre kaşıntı sorunu ortaya çıktı. Hastalığım ilerleyince karaciğer değerlerimin düştüğünü ve kist olduğunu öğrendim. Kist de vücuda fazla yayıldığı için doktorlar acil nakil gerektiğini söyleyince ailem bağışçı olmak için tetkik yaptırdı." dedi.

Çakar, halasının oğlundan alınan karaciğer dokusuyla hayata bağlandığını ifade ederek, nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu aktardı.



Naklin ardından hayalindeki üniversiteye de devam etme fırsatı bulduğunu anlatan Çakar, "Nakil için halamın oğlunun karaciğer dokusu uygun oldu. Nakil süreci başladı ve nakil oldum. Sağlık durumum şu an çok iyi. Her zaman kuzenime dua ediyorum, ona çok teşekkür ederim, bana hayat bağışladı. Onun sayesinde hayalimdeki üniversite eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.



Çakar, karaciğer bağışı sonrası kuzeni Fevzi Polat'a ayrı bir sevgi beslediğini ifade ederek, Organ Nakli Merkezi Prof. Dr. Öztürk ve ekibine de başarılı ameliyat için teşekkür etti.



"Organ bağışı ile hayat kurtarın" çağrısı



Organ bağışının önemine dikkati çeken Çakar, çok sayıda insanın nakil beklediğini, vatandaşlardan organ bağışıyla hayat kurtarmalarını istedi.

Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil olduğunu vurguladı.



Öztürk, "Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Kan değerleri, her şeyi normal, herhangi bir sıkıntısı yok. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezimize sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.