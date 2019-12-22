Kuzeninin köpeğinden aldığı ilham ödül getirdi - Son Dakika
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Kuzeninin köpeğinden aldığı ilham ödül getirdi

6 saat önce

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Miray Özlem Er, kuzeninin köpeğinden ilham aldığı mama ve su kabı tasarımıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından düzenlenen Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda ödül kazandı.

Kuzeninin köpeğinden aldığı ilham ödül getirdi, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Miray Özlem Er, kuzeninin köpeğinden ilham aldığı mama ve su kabı tasarımıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından düzenlenen Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda ödül kazandı.


Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Miray Özlem Er, bu yıl 15.'si gerçekleştirilen İMMİB 2019 Tasarım Yarışması'nın Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi için tasarladığı "köpekler için taşınabilir mama ve su kabı" projesiyle 2.'lik ödülü kazandı. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacıyla düzenleniyor. Seçici kurul üyeleri arasında ünlü tasarımcıların, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu profesyonellerinin, Türkiye ve dünyada marka olmayı başarmış sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin ve İMMİB yetkililerinin yer aldığı yarışmanın öğrenci bölümünde, Miray Özlem Er'in tasarımı Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi'nde ikinci seçildi.


'Mocha' ilham verdi


Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı'nın yürüttüğü Tasarım Yarışması Projeleri dersi kapsamında, kuzeninin köpeğini gezdirirken yaşadıkları problemden esinlenerek yaptığı tasarımını anlatan Miray Özlem Er, "Kuzenimin köpeği Mocha ile beraber dışarıda bolca vakit geçiriyorduk. Onun dışarıda yaşadığı problemleri görüyordum ve bu konu hakkında hep bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Aynı zamanda çevremdeki evcil hayvan sahibi insanların da sorunlarını gözlemliyordum. Projemin ilerlemesini sağlayan en büyük faktör yakından gözlem yapabilmem oldu. Evcil hayvan sahiplerinin onları dışarıda gezdirirken mamalarını ve sularını bir arada hem taşıyabilecekleri hem de kap haline dönüşmesi sayesinde rahatlıkla besleyebilecekleri bir tasarım ortaya çıktı. Bu yarışma sayesinde evcil hayvanların sorunlarına çözüm getirme şansım olduğu için çok mutluyum" diye konuştu. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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